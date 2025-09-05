Barış Alper İçin NEOM Teklifi Var

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın geleceği hala belirsizliğini koruyor. Transfer krizinin perde arkasında ise gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan temsilcisi NEOM SC, milli futbolcuya yıllık 12 milyon euro maaş ve toplam 50 milyon euro değerinde bir teklif sundu. Ancak Galatasaray yönetimi bu astronomik teklif karşısında olumsuz bir yanıt veriyor.

IDMANLARDAN UZAK DURDU

Bu süreçte Barış Alper bir süre idmanlara katılmadı ve Kayserispor ile Rizespor maçlarının kadrosuna alınmadı. Oyuncunun bu tavrı, kulüp içindeki gerilimin dışa vurumu olarak değerlendiriliyor. Krizin arkasındaki sorun ise maaş gerilimi. Geçen sezon 80 milyon TL, bu sezon ise 100 milyon TL kazanan Barış Alper’e kulüp tarafından ciddi bir iyileştirme yapılmadığı ifade ediliyor. Bu durum, oyuncunun kulüpten ayrılma isteğini artırdı.

Galatasaray yönetimi, Barış Alper’i Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti ve önümüzdeki hafta oyuncuyla yeni bir görüşme yapmayı planlıyor.