Barış Alper Paylaşım Yaptı: “Başarılar Takım”

KAYSERİSPOR MAÇI ÖNCESİ HAREKETLİ GÜNLER

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor karşısına çıkarken, takımda bazı sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızı formayı giyen Barış Alper Yılmaz’ın transfer isteği nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmediği konuşuluyor.

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden NEOM’un Barış Alper Yılmaz’a teklif yaptığı iddiaları üstüne futbolcu, Kayserispor maçı öncesinde dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Maçın başlamasına kısa bir süre kala takım arkadaşlarıyla yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Yılmaz, gönderisine “Başarılar takım” notunu ekledi. Ayrıca, paylaşımına sarı ve kırmızı kalpleri de ilave etti.

Barış Alper Yılmaz’ın menajeri Tuncay Maldan, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, “Şu an NEOM son teklifini yapmadı. Son görüşme olmadı daha. Aralarında görüşecekler. Bir Türk futbolcuya gelecek rekor fiyat gelecektir. Net rakam söyleyemiyorum. Benim kararım değil çünkü. Bir Türk futbolcuya gelecek rekor fiyat olacak” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz’ın transferine onay vermeyeceklerini duyurdu. Özbek, “Dünkü gelişmeleri bilmiyorum. Arkadaşlarla görüşeceğim. Dün Cenevre’deydik, bugün rapor alacağım. Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray’a katkısı da çok büyük.” dedi. Bir gazetecinin “Sizden net bir cevap bekliyoruz” demesi üzerine, Özbek, “Benim söylediğimden sen ne anladın?” diye sordu. Gazeteci, “Barış Alper’in satışına izin vermeyeceksiniz” yanıtını verince, Özbek “Teşekkür ederim” diyerek karşılık verdi.