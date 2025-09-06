Barış Alper Yılmaz’a Aff Çıktı!

BARIŞ ALPER YILMAZ HAKKINDA SON KARAR VERİLDİ

Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan gelen teklif sonrası antrenmanlara katılmayan ve transfer olmak isteyen Barış Alper Yılmaz ile ilgili son durumu Galatasaray başkanı Dursun Özbek belirledi. Sabah’ta yer alan bilgilere göre; Yılmaz’ın başkan Özbek tarafından affedildiği bildiriliyor. Özbek, milli futbolcuya hem maddi hem de manevi ceza vermeyecek. Galatasaray’da taraftar gruplarının da Yılmaz’a destek vereceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekip, 100 milyon TL garanti ücrete sahip futbolcunun sözleşmesine 30-40 milyon TL seviyesinde bir performans bonusu ekleyecek. İspanya maçında cezalı duruma düşen Yılmaz’ın morali de iyice bozulmuştu.

TAKIMA DÖNÜŞÜ YAKIN

Okan Buruk’un Yılmaz’a forma vermeye hazırlandığı duyuruldu. Yılmaz’ın Galatasaray’ın Eyüpspor ile yapacağı karşılaşmada kadroya dahil olması ve Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt ile oynanacak maçta sahada yer alması bekleniyor.

PERFORMANS ENGELİ

Galatasaray’a 2021 yazında Ankara Keçiörengücü’nden 2 milyon 100 bin euro karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla oynadığı 158 maçta 28 gol ve 22 asistlik bir performans gösterdi.