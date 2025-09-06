Barış Alper Yılmaz’a Aff Çıktı

Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan gelen teklif nedeniyle antrenmanlara katılmayan ve transfer talebinde bulunan Barış Alper Yılmaz hakkında son kararı başkan Dursun Özbek verdi. Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre; Özbek, Yılmaz’ı affetti ve milli futbolcuya maddi veya manevi herhangi bir ceza vermeyecek. Galatasaray’da taraftar gruplarının da Barış Alper’e destek olacağı öğrenildi. Kulüp, 100 milyon TL garanti ücreti bulunan Yılmaz’ın sözleşmesine 30-40 milyon TL civarında performans bonusu ekleyecek. Ayrıca, İspanya maçında cezalı duruma düşen Yılmaz’ın moralinin oldukça bozulduğu ifade ediliyor.

TAKIMA DÖNÜYOR

Okan Buruk’un Yılmaz’a forma verme konusunda hazırlık yaptığı bilgisi de gündemde. Yılmaz’ın Galatasaray’ın Eyüpspor ile oynayacağı maçta kadroya dahil edilmesi ve Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt ile yapılacak karşılaşmada sahada yer alması bekleniyor.

PERFORMANSI

Galatasaray’a 2021 yazında Ankara Keçiörengücü’nden 2 milyon 100 bin euro karşılığında katılan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 158 maçta 28 gol ve 22 asistlik bir performans sergiledi.