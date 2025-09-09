Barış Alper Yılmaz, Galatasaray’dan özür diledi

AÇIKLAMA YAPMA GEREĞİ DUYDU

Suudi Arabistan takımı NEOM’dan gelen yüksek teklif nedeniyle Galatasaray’dan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz, bir süre takımla idman yapmadı. Kayserispor ve Rizespor maçlarının kadrosunda yer almayan milli futbolcu, yaşadığı transfer süreci ile ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla taraftar ve kulüpten özür diledi.

HİÇBİR ZAMAN KENDİ MENFAATLERİMDEN DOLAYI AYRILMAK İSTEMEDİM

Barış Alper, “Son günlerde şahsımla ilgili gündemin yoğun şekilde meşgul edilmesinden duyduğum rahatsızlık nedeniyle konuyla ilgili açıklama yapma gereği hissettim” dedi. Açıklamasında, “Galatasaray’dan sadece kişisel menfaatlerim doğrultusunda ayrılmak istediğim veya antrenman ayaklarımı uzatarak izlediğim iddiaları gerçek dışıdır. Bu iftiraları şiddetle kınıyorum” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, “Yaşanan süreç nedeniyle kendimi iyi hissetmemem ve takımımıza zarar vermemek için teknik direktörümüz Okan Buruk’un bilgisi dahilinde bir süre antrenmanlara katılmadım” dedi.

KULÜBÜN MENFAATLERİ HER ZAMAN ÖNCE GELİYOR

Yılmaz, bu dönemde ortaya atılan spekülasyonlar nedeniyle üzüntü yaşadığını belirtti. “Ben kulübüm ile hiçbir zaman pazarlık yapmadım. Her ne olursa olsun benim için öncelik Galatasaray’ın çıkarlarıdır” diyen futbolcu, “Türkiye’nin bonservis rekorunu kırarak omuzlarda ülkemizden uğurlanmayı beklerken bugün gelinen süreç beni derinden üzdü” ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu, “Bu rekor düzeyde teklifler bugün bana geliyorsa ve Barış Alper Yılmaz bugün değerli bir futbolcu olarak görülüyorsa bunun en büyük nedeni şüphesiz Galatasaray forması giyiyor olmamdır” ekledi.

GALATASARAY’A OLAN BAĞIM HER ZAMAN DEVAM EDECEK

Yılmaz, “Bugünden itibaren sarı-kırmızı formamız altında nice şampiyonluklar ve başarılar için terimin son damlasına kadar fedakârca mücadele edeceğimin bilinmesini isterim” diye sözlerini sürdürdü. Ayrıca Okan hocasına, kulübüne ve takım arkadaşlarına teşekkür etti. “Tüm bu yaşanan süreç nedeniyle istemsizce gündemi meşgul ettiğim için özür dilerim. Barış Alper’in en kısa sürede tüm hırs ve forma aşkıyla sahalarda olacağına söz veririm” dedi. Son olarak, “Unutulmasın ki aslolan Galatasaray’dır” ifadesiyle sözlerini tamamladı.