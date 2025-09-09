Barış Alper Yılmaz, Galatasaray’dan Özür Diledi

BARIŞ ALPER YILMAZ’DAN AÇIKLAMA

Suudi Arabistan takımı NEOM’dan gelen yüksek teklif sonrası Galatasaray’dan ayrılmayı düşünen ve bir süre antrenmanlara katılmayan Barış Alper Yılmaz, transfer süreciyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Kayserispor ve Rizespor maçları için kadroya alınmayan milli futbolcu, sosyal medya hesabından durumu açıklığa kavuşturmak için bir mesaj yayınladı. Taraftarlarından ve camiadan özür diledi.

GÜNDEMİ KARIŞTIRDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM

Barış Alper Yılmaz, açıklamasında, “Son günlerde şahsımla ilgili gündemin yoğun şekilde meşgul edilmesinden duyduğum rahatsızlık nedeniyle konuyla ilgili açıklama yapma gereği hissettim” ifadelerine yer verdi. Geçmişte Galatasaray’ın menfaatleri doğrultusunda sessiz kalmayı seçtiğini belirten Yılmaz, yaşanan süreç nedeniyle kendisini iyi hissetmeyip, teknik direktör Okan Buruk’un bilgisi dahilinde bir süre antrenmanlara katılmadığını ancak bu durumun ardından dedikoduların arttığını ifade etti.

Barış, “Türkiye’nin bonservis rekorunu kırarak Galatasaray’a büyük gelir kazandırmak ve tarihe geçmek istiyorum” dedi. Kulübüyle hiçbir zaman pazarlık yapmadığını vurgulayan Yılmaz, “Her ne olursa olsun benim için öncelik Galatasaray’ın çıkarlarıdır” şeklinde konuştu. Büyük Galatasaray camiasının formasını giymenin onun için her zaman büyük bir onur olduğunu da dile getirdi.

DESTEKÇİLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM

Son olarak, Barış Alper, “Bana her zaman sahip çıkan Okan hocama teşekkür borcu bilirim” diyerek, Galatasaray taraftarından destek beklediğini belirtti. “Bu rekor düzeyde teklifler bugüne gelmemin sebebi, şüphesiz Galatasaray forması giyiyor olmamdır” diyen Yılmaz, “Siz değerli Galatasaraylıların desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacım var” mesajını iletti. Yılmaz, sonunda “Unutulmasın ki aslolan Galatasaray’dır” dedi ve sezonun büyük başarılarla dolu geçmesini temenni etti.