Barış Alper Yılmaz geri dönüyor!

SON KARAR VERİLDİ

Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan gelen teklif sonrası antrenmanlara katılmayan ve transfer olmak isteyen Barış Alper Yılmaz ile ilgili nihai kararı başkan Dursun Özbek verdi. Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre; Yılmaz’ı Dursun Özbek’in affettiği bildiriliyor. Özbek, milli futbolcuya maddi ve manevi bir ceza vermeyecek. Ayrıca Galatasaray taraftar gruplarının Yılmaz’a destek olacağı öğrenildi.

YENİ SÖZLEŞME DETAYLARI

Galatasaray, 100 milyon TL garanti ücrete sahip olan Barış Alper’in sözleşmesine 30-40 milyon TL performans bonusu ekleyecek. İspanya maçında cezalı duruma düşen Yılmaz’ın morali oldukça bozuldu.

GÖREVİ DEVAM EDİYOR

Okan Buruk’un Yılmaz’a formayı vermeye hazırlandığı ifade ediliyor. Yılmaz’ın Galatasaray’ın Eyüpspor ile gerçekleştireceği maçta kadroya alınması ve Şampiyonlar Ligi’ndeki Frankfurt karşılaşmasında sahada yer alması bekleniyor.

GEÇMİŞ PERFORMANS

Galatasaray’a 2021 yazında Ankara Keçiörengücü’nden 2 milyon 100 bin euro karşılığında transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formasını giydiği 158 maçta 28 gol ve 22 asist ile dikkat çekici bir performans sergiledi.