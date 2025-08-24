Barış Alper Yılmaz, Hasan Şaş’tan tepki

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN TRANSFER SÜRECİ

Suudi Arabistan kulüplerinden NEOM SC, Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’ı transfer etmek için resmi bir teklif yaparken, sarı-kırmızılılar bu teklifi kabul etmedi. Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan takımına transfer olmayı isterken bu hafta antrenmanlara katılmadı ve Kayserispor deplasmanına da gitmedi. Oyuncunun durumu belirsizliğini sürdürürken, Galatasaray’ın teknik ekibinden Hasan Şaş, sporON Youtube kanalında konuya ilişkin sert yorumlarda bulundu.

HASAN ŞAŞ’IN ELEŞTİRİLERİ

Hasan Şaş, Barış Alper Yılmaz’a yönelik açıklamalarında, “Şimdi Barış Alper Yılmaz, senin menajerin açıklama yapıyorsa sen de ekran karartıyorsan yaptığın açıklamanın arkasında duracaksın, hastayım demeyeceksin. Bugün kafileyle Kayseri’ye gideceksin, bakın ben son ana kadar Galatasaray için mücadele ediyorumu seyirciye söyleyeceksin. Sen bunu yapmadın söz hakkı istiyorsun” ifadelerini kullandı.

Şaş, Yılmaz’a yönelik eleştirilerini sürdürerek, “Sen nerede yaşıyorsun, 2025 yılında Galatasaray içerisindesin, sana kim tanımadı söz hakkı. Sana Milan’dan, Inter’den, Barcelona’dan, Manchester City’den teklif geldi de Galatasaray buna mı izin vermedi biz mi bilmiyoruz. Gelmişse İngiltere’nin 11. veya 12. takımından gelmiştir sana başka da gelmemiştir” dedi. Ayrıca, transfer döneminin sonlarına yaklaşırken Yılmaz’ın durumuna ve takıma olan bağlılığına dikkat çekti.

GALATASARAY’A VERDİĞİ DEĞER

Hasan Şaş, “Transfer bitimine 10 gün kala Galatasaray’ın sağında, solunda, santrforunda, sol bekinde, sağ bekinde oynuyorsun. Herkes sana bel bağlamış” diyerek, Barış Alper Yılmaz’ın Galatasaray üzerindeki baskı yaratma çabası içinde olduğunu vurguladı. Şaş, “Sen hangi dünyada yaşıyorsun, sen kime baskı yapıyorsun!” sözleriyle Yılmaz’a tepki gösterdi.

Son olarak, Şaş, Sneijder örneğiyle durumu özetleyerek, “Dedim, ‘Oğlum sözleşmen bitiyor oyna.’ bana ‘Sneijder’e niye bu kadar para verdiniz?’ diyor. Yahu sana ne? O Sneijder, Real Madrid’den Inter’den adamın CV’si var. O, o parayı alacak” sözleriyle, Yılmaz’ın kendini değerini yanlış değerlendirdiğini belirtti.