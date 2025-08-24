Barış Alper Yılmaz Paylaşım Yaptı

GALATASARAY’DA BARİŞ ALPER YILMAZ GELİŞMELERİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde, sarı-kırmızılı takımda bazı ilginç gelişmeler yaşanıyor. Barış Alper Yılmaz’ın, transfer süreci nedeniyle karşılaşma kadrosuna alınmadığı iddia ediliyor.

PAYLAŞIMINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Kayserispor maçı öncesinde, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden NEOM’un transfer teklifi aldığı öne sürülen Yılmaz, maçın başlamasına dakikalar kala takım arkadaşlarıyla yer aldığı bir fotoğraflı paylaşım yaptı. “Başarılar takım” notunu ekleyen futbolcu, mesajında sarı ve kırmızı kalpleri de belirtti.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Barış Alper Yılmaz’ın menajeri Tuncay Maldan, bir televizyon programında şu ifadeleri kullandı: “Şu an NEOM son teklifini yapmadı. Son görüşme olmadı daha. Aralarında görüşecekler. Bir Türk futbolcuya gelecek rekor fiyat gelecektir. Net rakam söyleyemiyorum. Benim kararım değil çünkü. Bir Türk futbolcuya gelecek rekor fiyat olacak.”

ÖZBEK’TEN NET İFADELER

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz’ın transferine izin vermeyeceklerini belirtti. Özbek, konuya dair şu sözleri sarf etti: “Dünkü gelişmeleri bilmiyorum. Arkadaşlarla görüşeceğim. Dün Cenevre’deydik, bugün rapor alacağım. Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray’a katkısı da çok büyük.” Ayrıca, “Sizden net bir cevap bekliyoruz” diyen gazeteciye “Benim söylediğimden sen ne anladın?” diye sordu. Gazetecinin “Barış Alper’in satışına izin vermeyeceksiniz” demesi üzerine Özbek, “Teşekkür ederim” yanıtını verdi.