Barış Alper Yılmaz, Son Açamadı

TRANSFER KRİZİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın transfer durumu hala belirsizliğini koruyor. NEOM SC’ye transferi için onay çıkmayan milli futbolcu, sarı-kırmızılıların gerçekleştirdiği son idmana katılmadı.

KAYSERİSPOR KAFİLESİNE GİREMEYECEK Mİ?

HT Spor’un bildirdiğine göre, Barış Alper Yılmaz, Galatasaray’ın Kayserispor karşısında forma giyecek kafilesinde yer almayacak gibi gözüküyor. Son 3-4 gündür antrenmanlara katılmayan yıldız futbolcunun bu tavrının arkasındaki nedenler de netleşti.

KENDİSİNİ KÖTÜ HİSSEDİYOR

Barış Alper Yılmaz’ın sabah saatlerinde Kemerburgaz Tesisleri’ne gittiği, ancak son idmana katılmayacağını bildirdiği öğrenildi. Barış Alper’in antrenmanda yer almadığı ifade edilirken, “Kendimi çok kötü hissediyorum” dediği bilgisi verildi.

Halit Yukay’ın Cesedi 68 Metrede Bulundu

Yalova'dan Bozcaada'ya yola çıkan Halit Yukay'ın cesedi, arama çalışmalarının 19. gününde, tekne enkazına yakın bir bölgede 68 metre derinlikte bulundu.
Fenerbahçe, Kocaelispor’u 3-1 yendi

Fenerbahçe, Süper Lig 3. haftasında Kocaelispor'u 3-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Goller Skriniar, Brown ve Talisca'dan geldi.

