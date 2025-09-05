Barış Yarkadaş’a İhraç Talebi!

CHP’DE İHRAÇ TALEPLERİ DEVAM EDİYOR

CHP’de Gürsel Tekin sonrası, bir başka isim için daha ihraç talebi gündeme geldi. Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) iletildi.

YAZILI SAVUNMA İSTEMİ

Yüksek Disiplin Kurulu’nun yayımladığı yazıya göre; CHP yönetimi, 2 Eylül’de gerçekleştirilen MYK toplantısında Barış Yarkadaş’ı tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle YDK’ya sevk etti. Bu çerçevede Yarkadaş’ın dosyası, 26 Eylül’de ele alınacak. Yarkadaş’tan 15 gün içinde yazılı savunma talep edildi. Barış Yarkadaş, yaptığı açıklamalarda parti yönetimine ve bu ihraç taleplerine yönelttiği eleştirilerle dikkat çekti. Yarkadaş, “Mahkeme kararına uymak ihraç sebebi mi? Tekin’in 40 yıllık partililik tarihinde bir tane leke yok. Siz onu ihraç edeceğinize 6 kez itirafçı olan Ertan Yıldız’ı ihraç edin. Buna cesaretiniz var mı?” şeklinde konuştu.

GEÇİCİ YÖNETİM VE İHRAÇLAR

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin geçici olarak görevden uzaklaştırılmalarına karar vermişti. Mahkeme kararı ile İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyet atanmıştı. CHP’de bu 5 isim de kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.