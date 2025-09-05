Barış Yarkadaş’a İhraç Talebi Yapıldı

GÜRSEL TEKİN’DEN SONRA İKİNCİ İHRAÇ TALEBİ

CHP içinde Gürsel Tekin’in ihraç talebinin ardından şimdi de Barış Yarkadaş için kesin ihraç talebi oluştu. Eski CHP Milletvekili ve gazeteci olan Barış Yarkadaş, Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi.

SAVUNMA GÖRÜŞMESİ YAPILACAK

Yüksek Disiplin Kurulu’nun gönderdiği yazıya göre, CHP yönetimi 2 Eylül’de gerçekleştirilen MYK toplantısında Yarkadaş’ı tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle YDK’ya sevk etti. Yarkadaş’ın dosyasının ise 26 Eylül’de görüşülmesi planlanıyor. Yarkadaş’tan 15 gün içinde yazılı savunma yapması isteniyor. Barış Yarkadaş, açıklamalarında parti yönetimine ve bu ihraç taleplerine yönelik eleştirilerde bulundu. Yarkadaş, “Mahkeme kararına uymak ihraç sebebi mi? Tekin’in 40 yıllık partililik tarihinde bir tane leke yok. Siz onu ihraç edeceğinize 6 kez itirafçı olan Ertan Yıldız’ı ihraç edin. Buna cesaretiniz var mı?” sözlerini kullandı.

İSTANBUL İL KONGRESİ’NDEKİ GELİŞMELER

Daha önce İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına hükmetmişti. Bu karar doğrultusunda İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir geçici yönetim kurulu atanmıştı. CHP içinde bu beş isim de kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.