Barış Yarkadaş’a Kesin İhraç Talebi!

BİR İSİM İÇİN DAHA İHRAÇ TALEP EDİLDİ

CHP içerisinde Gürsel Tekin’in ardından şimdi de bir başka isim için kesin ihraç talebi gündeme geldi. Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi.

YAZILI SAVUNMA GEREKİYOR

Yüksek Disiplin Kurulu’nun yayımladığı yazıya göre, CHP yönetimi 2 Eylül’de gerçekleştirilen MYK toplantısında Barış Yarkadaş’ı tedbirli olarak kesin ihraç cezası istemiyle YDK’ya gönderdi. Bu süreçte Yarkadaş’ın dosyasının 26 Eylül’de ele alınacağı ifade edildi. Yarkadaş’tan, 15 gün içinde yazılı savunma yapması istendi. Barış Yarkadaş, açıklamalarıyla parti yönetimine ve gelen ihraç taleplerine oldukça sert eleştiriler yöneltmişti. Yarkadaş, “Mahkeme kararına uymak ihraç sebebi mi? Tekin’in 40 yıllık partililik tarihinde bir tane leke yok. Siz onu ihraç edeceğinize 6 kez itirafçı olan Ertan Yıldız’ı ihraç edin. Buna cesaretiniz var mı?” demişti.

MAHKEME KARARI VE SONUÇLARI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Ayrıca, İl Başkanlığı’na geçici bir yönetim kurulu atandı. Mahkemenin kararına göre, İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyet atanmıştı. Bu beş isim de CHP içerisinde kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.