Barış Yarkadaş İçin İhraç Talebi!

İKİ İHRAÇ TALEBİ

CHP’de Gürsel Tekin’den sonra başka bir isim için daha ihraç talebi gündeme geldi. Eski CHP Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi.

YAZILI SAVUNMA GEREKİYOR

Yüksek Disiplin Kurulu’nun yayınladığı yazıya göre, CHP yönetimi 2 Eylül’de gerçekleştirilen MYK toplantısında Barış Yarkadaş’ı tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle YDK’ya yönlendirdi. Bu çerçevede Yarkadaş’ın dosyasının 26 Eylül’de değerlendirileceği belirtilirken, kendisinden 15 gün içinde yazılı savunma yapması istendi. Barış Yarkadaş, ruh halini ve parti yönetimini hedef alan eleştirilerde bulunmuştu. Yarkadaş, “Mahkeme kararına uymak ihraç sebebi mi? Tekin’in 40 yıllık partililik tarihinde bir tane leke yok. Siz onu ihraç edeceğinize 6 kez itirafçı olan Ertan Yıldız’ı ihraç edin. Buna cesaretiniz var mı?” sözleriyle durumunu ifade etti.

HUKUKİ GELİŞMELER

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, İl Başkanlığı’na geçici bir yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Mahkeme kararı doğrultusunda İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyet atanmıştı. CHP bünyesinde bu beş isim de kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

