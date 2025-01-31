More
Gündem

Barış Yarkadaş: İnce CHP’ye Dönüyor

baris-yarkadas-ince-chp-ye-donuyor

Muharrem İnce’nin CHP’ye Dönüş İddiaları

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin, 2018 yılında Cumhurbaşkanı adayı olduğu ve uzun yıllar milletvekilliği yaptığı CHP’ye geri döneceğine dair iddialar gündeme gelmiş durumda. Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber ekranlarında yayımlanan Taksim Meydanı programında, İnce’nin geri dönüşüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, “Muharrem İnce 15 gün içinde CHP’ye dönecek. TGRT Haber ekranlarından kesin olarak söylüyorum. Muharrem İnce, Çankaya üyesi olarak dönüyor. Herhangi bir görev talebinde bulunmamış. CHP’li olarak hayatıma devam etmek istiyorum” demiş.

Memleket Partisi’nde Liderlik Boşluğu

İnce’nin Memleket Partisi’nden ayrılması durumunda meydana gelecek liderlik boşluğuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yarkadaş, “Memleket Partisi’nin başına Reşat Şahin Öztürk geçmek istiyor” iddiasında bulundu. Bu durum, partinin geleceği açısından önemli bir gelişme olabiliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Sanat Dünyası Sezai Altekin’i Kaybetti

İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncusu Sezai Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı.
Flaş

Washington’da Uçak ve Helikopter Çarpışması

Washington'daki uçak ve helikopter kazasında, kontrol kulesinde yetersiz personel nedeniyle sorunlar yaşandığı anlaşıldı. Uçağın karakutusu bulundu; kaza, uzun süredir uyarı alan havaalanında gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.