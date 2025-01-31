Barış Yarkadaş: İnce CHP’ye Dönüyor

Muharrem İnce’nin CHP’ye Dönüş İddiaları

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin, 2018 yılında Cumhurbaşkanı adayı olduğu ve uzun yıllar milletvekilliği yaptığı CHP’ye geri döneceğine dair iddialar gündeme gelmiş durumda. Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber ekranlarında yayımlanan Taksim Meydanı programında, İnce’nin geri dönüşüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, “Muharrem İnce 15 gün içinde CHP’ye dönecek. TGRT Haber ekranlarından kesin olarak söylüyorum. Muharrem İnce, Çankaya üyesi olarak dönüyor. Herhangi bir görev talebinde bulunmamış. CHP’li olarak hayatıma devam etmek istiyorum” demiş.

Memleket Partisi’nde Liderlik Boşluğu

İnce’nin Memleket Partisi’nden ayrılması durumunda meydana gelecek liderlik boşluğuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yarkadaş, “Memleket Partisi’nin başına Reşat Şahin Öztürk geçmek istiyor” iddiasında bulundu. Bu durum, partinin geleceği açısından önemli bir gelişme olabiliyor.