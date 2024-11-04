“Barselona Havalimanı’nda Su Baskını”

YAĞIŞLAR HAVALİMANINDA SU BASKININA YOL AÇTI

İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi’nin başkenti Barselona’daki uluslararası havalimanında, şiddetli yağışlar sonucu yolcu terminali, pist ve otopark su altında kaldı. Su tahliye işlemlerinin hızla başladığı havalimanında yüzlerce uçuş iptal oldu. Havalimanı yönetimi, “Konu ile ilgili bir kriz masası oluşturulmuştur” açıklamasında bulundu. Yağışları getiren fırtına nedeniyle havalimanına erişim de engellendi.

YOLCU ÇIKIŞLARI VE ULAŞIMDA DURAKLAMALAR

Açıklamada, havalimanından ayrılan yolcuların çıkışlarının sağlanması amacıyla bariyerlerin kaldırıldığı, ulaşımın sağlandığı raylı sistemin ise geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Katalonya yerel yönetimi, iki bölgede süren şiddetli yağışlar nedeniyle halkı seyahat etmekten kaçınmaları konusunda uyardı. İnsanların nehirlerden ve vadilerden uzak durmaları istendi. Turistik Barselona şehrinde sokaklar ve caddeler sular altında kaldı ve durum için kırmızı alarm verildi.