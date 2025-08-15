Bartın’daki YANGIN Kontrol Altında

Gündem

YANGIN NEDENİYLE OLUŞAN HASAR

Bartın’ın merkezi Ağdacı Mahallesi’nde bir tarlada yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle anız yangınına dönüşüyor. Alevler hızla tarlanın bitişiğindeki ağaçlık alanı sarıyor. Yangın bölgesine, itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler, su tankerleri ve TOMA gönderiliyor.

KONTROL ALTINA ALMA ÇABALARI

Ekipler, yaklaşık bir saat boyunca süren çalışmalarla ağaçlık alandaki yangını kontrol altına alıyor. Yangının etkisiyle alevlerin sıçradığı bir evde hasar meydana geliyor. Tedbir amacıyla boşaltılan 6 evde yaşayanlar, yangın kontrol altına alındıktan sonra tekrar ikametlerine dönüyor.

