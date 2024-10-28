“Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ Kutladı!”

KIVANÇ TATLITUĞ KIRKLARELİ’NDE

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğulları Kurt Efe ile birlikte Kırklareli’ne bağ bozumuna gitmiş bulunuyor. 19 Şubat 2016 tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’te nikâh masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 15 Nisan 2022’de oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı. Rol aldığı dizi geçtiğimiz aylarda final yapınca set yoğunluğu sona eren ve ailesine daha fazla vakit ayırmayı tercih eden oyuncu, 41. yaşına girdi.

ÜZÜM TOPLAMA KEYFİ

Yeni bir iş için hazırlıklara başlayan ekranların başarılı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, eşinin ve oğlunun da katılımıyla Kırklareli’nde bağ bozumuna gitti. Minik parmaklarıyla anne ve babasına yardım eden Kurt Efe de üzüm toplama etkinliğine katıldı. Başak Dizer, bu güzel anları sosyal medya hesabından: “Kahramanın yolculuğu. Ve kahramanımın doğum günü” notuyla takipçileriyle paylaştı. Instagram’da 1 milyon takipçisi olan Başak Dizer’in aile fotoğrafları, 113 binden fazla beğeni ve 1200’den fazla övgü dolu yorum aldı. Takipçileri, Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni yaşı için tebrik mesajlarını da iletmeyi ihmal etmedi.