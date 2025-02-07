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Başakşehir’de Fabrikada Yangın Panik Yarattı

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İSTANBUL’DA YANGIN OLAYI

İstanbul’da Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi’nde bulunan bir kauçuk imalathanesinde yangın meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. CNN TÜRK muhabiri Sinan Ağca, yangının detayları hakkında şu bilgilere ulaştı: “Yangının dumanları kentin birçok noktasında görülebiliyor.”

MAHSUR KALAN KİŞİLER KURTARILDI

Yangın sırasında içeride 3 kişinin mahsur kaldığı bilgisi de edinildi. Ancak bu kişilerin kurtarıldığı öğrenildi. Olay sırasında korku dolu anlar yaşandı. İhbarın yapılmasının ardından itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Ayrıca olay yerine gelen ekipler, yangının kimyevi madde üreten bir fabrikadan dolayı çıkmış olabileceği üzerinde duruyor.

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