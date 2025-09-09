Başakşehir’de M.A. Polise Başvurdu

İŞ YERİ ŞİKAYETİYLE BAŞLAYAN SÜREÇ

İstanbul Başakşehir’de bir alışveriş merkezi içinde mağazası bulunan M.A., iş yerinde satışa sunulan ürünlerin ödemelerinin şirket hesabı yerine başka bir hesaba yönlendirildiği şikayetiyle polise başvurdu. Bu ihbar üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili detaylı bir araştırma başlattı.

MÜDÜRÜN DOLANDIRICILIK İŞLEMLERİ

Ekipler, yaptıkları incelemede mağaza müdürü Ö.A.’nın, geçtiğimiz nisan ayından bu yana mağazada satılan ürünlerin parasını kendi hesabına aktardığını tespit etti. Şüpheli, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

BÜYÜK MEBLAGI ÇALDIĞI BELİRLENDİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde gerçekleştirilen işlemler sonucunda Ö.A.’nın toplamda 2 milyon 500 bin lira parayı kendi hesabına geçirdiği belirlendi. Bu büyük vurgunun ardından Ö.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMALARLA SONUÇLANAN SÜREÇ

Adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bu gelişmeler, iş yerlerindeki dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.