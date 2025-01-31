Başakşehir’e İrlandalı Sağ Bek Transferi

BAŞAKŞEHİR’DEN YENİ TRANSFER

Ara transfer döneminde hızlı bir performans sergileyen Başakşehir, kadrosuna bir takviye daha ekledi. Turuncu-lacivertli takım, Udinese’den Nijerya kökenli İrlandalı sağ bek Festy Ebosele’yi transfer etti. Başakşehir kulübünden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Championship ekiplerinden Watford’da forma giyen İrlandalı Milli futbolcu Festy Ebosele ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Festy Ebosele’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.” denildi.

TRANSFERDE ÜÇÜNCÜ İMZA

Turuncu-lacivertli ekip, Ebosele’nin transferiyle birlikte ara transfer dönemindeki üçüncü transferini gerçekleştiriyor. Daha önce Yusuf Sarı ve Christopher Operi’yi kadrosuna katan Başakşehir, bu yeni imzayla birlikte transfer atağını sürdürüyor. Başakşehir’in hedefleri doğrultusunda yaptığı bu transfer, takımın performansını artırmayı amaçlıyor.