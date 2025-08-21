Gündem

Başakşehir Evinde Mağlup Oldu

BAŞAKŞEHİR’İN İLK MAÇTAKİ PERFORMANSI

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Universitatea Craiova ile İstanbul’da kozlarını paylaştı. Maç sonucunda ev sahibi ekip 2-1’lik bir yenilgi aldı. Başakşehir’in tek golünü Festy Ebosele kaydediyor.

İKİ TAKIMIN KADROSU

Başakşehir, mücadeleye Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Crespo, Berat, Ömer Faruk, Deniz, Da Costa ve Shomurodov’dan oluşan bir kadro ile başladı. Konuk ekip Universitatea Craiova ise Isenko, Romanchuk, Screciu, Badeij, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi ve Balaram 11’iyle sahada yer aldı.

MAÇIN GOLLERİ VE GİRİŞİMİ

İlk yarının büyük bir kısmı golsüz geçerken, Universitatea Craiova, 45+2’de Alexandru Cicaldau’nun golüyle öne geçti. Devreye 1-0’lık skorla girildi. Mücadelenin 61. dakikasında ise Universitatea Craiova’dan Oleksandr Romanchuk, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

Spk, Dört Şirketin Sermaye Artırımını Onayladı

21 Ağustos 2025'te Sermaye Piyasası Kurulu, 2025/45 numaralı bülteni ile piyasaya ilişkin önemli bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
Beşiktaş, Lausanne ile Beraberlik Sağladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lausanne-Sport ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, ilk yarıyı önde tamamlasa da, ikinci yarıda ev sahibi eşitliği sağladı.

