Başakşehir Evinde Mağlup Oldu

BAŞAKŞEHİR’İN İLK MAÇTAKİ PERFORMANSI

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Universitatea Craiova ile İstanbul’da kozlarını paylaştı. Maç sonucunda ev sahibi ekip 2-1’lik bir yenilgi aldı. Başakşehir’in tek golünü Festy Ebosele kaydediyor.

İKİ TAKIMIN KADROSU

Başakşehir, mücadeleye Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Crespo, Berat, Ömer Faruk, Deniz, Da Costa ve Shomurodov’dan oluşan bir kadro ile başladı. Konuk ekip Universitatea Craiova ise Isenko, Romanchuk, Screciu, Badeij, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi ve Balaram 11’iyle sahada yer aldı.

MAÇIN GOLLERİ VE GİRİŞİMİ

İlk yarının büyük bir kısmı golsüz geçerken, Universitatea Craiova, 45+2’de Alexandru Cicaldau’nun golüyle öne geçti. Devreye 1-0’lık skorla girildi. Mücadelenin 61. dakikasında ise Universitatea Craiova’dan Oleksandr Romanchuk, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.