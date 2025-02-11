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Spor

Başakşehir, Ivan Brnic ile Anlaştı

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BAŞAKŞEHİR’DEN TRANSFER HAMLESİ

Başakşehir, Brezilyalı oyuncusu Davidson ile yapılan sözleşmeyi kısa bir süre önce sonlandırdı. Turuncu-lacivertliler, bu pozisyonda oluşan açığı, Yunan takımı Olympiakos’ta forma giyen Ivan Brnic ile kapatmayı planlıyor. 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 3.5 yıllık bir sözleşme imzalandı.

BRNIC’İN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Sezonun ilk bölümünü Slovenya’da kiralık olarak NK Celje takımında geçiren Ivan Brnic, burada 27 maçta 6 gol ve 3 asistlik etkileyici bir performans gösteriyor. Başakşehir, bu transferle birlikte hem kadrosunu güçlendiriyor hem de gelecek için önemli bir yatırım yapıyor.

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