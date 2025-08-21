Gündem

Başakşehir, Maçta Avantajı Kaybetti

basaksehir-macta-avantaji-kaybetti

MAÇIN ÖNEMİ

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Universitatea Craiova ile karşılaştı ve 2-1’lik sonuçla mağlup oldu. Başakşehir’in tek sayısını Festy Ebosele kaydetti.

İLK YARI PERFORMANSI

Başakşehir, bu önemli karşılaşmaya Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Crespo, Berat, Ömer Faruk, Deniz, Da Costa ve Shomurodov 11’iyle başladı. Rakip takım Universitatea Craiova ise Isenko, Romanchuk, Screciu, Badeij, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi ve Balaram ile sahada yer aldı.

Mücadelenin ilk yarısı boyunca büyük bir çoğunluğu golsüz geçse de, konuk ekip Universitatea Craiova, 45+2. dakikada Alexandru Cicaldau’nun kaydettiği golle öne geçti. Böylece devre 1-0 sonuçlandı.

Mücadelenin ikinci yarısının başlarında, 61. dakikada Universitatea Craiova’dan Oleksandr Romanchuk, farkı ikiye çıkararak durumu 2-0 yaptı. Başakşehir bu skor sonrasında daha fazla sayıda gol aradı ama sonuçta mücadeleyi 2-1 kaybederek sahadan ayrıldı.

ÖNEMLİ

