Başakşehir, Universitatea Craiova’ya 3-1 yenildi

RÖVANŞ MAÇININ HEYECANI

UEFA Konferans Ligi play-off turunda rövanş maçları büyük bir heyecanla gerçekleşti. Rumen ekibi Universitatea Craiova, Mirel Radoi yönetiminde karşısında temsilcimiz Başakşehir, Çağdaş Atan’ın liderliğinde mücadele etti. Müsabaka, Alman hakem Daniel Schlager’in yönetiminde Complex Sportiv Craiova’da oynandı. 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında, Başakşehir, deplasmanda Rumen takımına 3-1 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.

BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ

Mücadelede Başakşehir, 7. dakikada Selke’nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

MAÇA DENGE GELDİ

Universitatea Craiova’da daha önce Galatasaray ve Konyaspor formalarını giymiş olan Alexandru Cicaldau, 9. dakikada durumu eşitledi.

RUMEN EKİBİ ÖNE GEÇTİ

27. dakikada Ştefan Baiaram’ın golüyle Universitatea Craiova, 2-1 öne geçti. İlk 45 dakika, Rumen takımının üstünlüğüyle 2-1 sona erdi.

BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI

Başakşehir’de 81. dakikada hakeme itiraz eden Operi, arka arkaya gördüğü iki sarı kart sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

FARK 2’YE ÇIKTI

Aynı dakikada Universitatea Craiova, Nsiba’nın golüyle skoru 3-1’e taşıdı.

BAŞAKŞEHİR ELENDİ

Mücadelede başka gol olmamasıyla Universitatea Craiova, karşılaşmayı 3-1 kazanarak Başakşehir’in Avrupa serüvenini toplamda 5-2’lik skorla noktalamış oldu.