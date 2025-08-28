Başakşehir, Universitatea Craiova’ya Elendi

MATCH DAY EXCITEMENT IN UEFA CONFERENCE LEAGUE

İlk olarak, UEFA Konferans Ligi play-off turunun rövanş maçları büyük bir heyecanla yapıldı. Rumen temsilcisi Universitatea Craiova, teknik direktörü Mirel Radoi yönetiminde ve Başakşehir, başında Çağdaş Atan ile birlikte karşı karşıya geldi. Alman hakem Daniel Schlager’in yönettiği bu mücadelenin yeri ise Complex Sportiv Craiova oldu. İlk maçta 2-1 yenilen Başakşehir, deplasmanda Rumen ekibi Universitatea Craiova’ya 3-1 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.

BAŞAKŞEHİR MAÇA İYİ BAŞLADI

Mücadelede Başakşehir, 7. dakikada Selke’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bu başlangıç takım için umut verici oldu.

DENGEYİ BULDUKÇA MÜCADELE ARTTI

Fakat Universitatea Craiova, 9. dakikada Alexandru Cicaldau’nun golüyle skoru eşitlemeyi başardı. Eski Galatasaray ve Konyaspor futbolcusu, ilk yarıda önemli bir rol üstlendi.

Maçın 27. dakikasında Ştefan Baiaram ile Universitatea Craiova, 2-1 öne geçti. İlk yarı 2-1’lik skorla Rumen ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

BÜYÜK BİR SAKATLIK BAŞAKŞEHİR’İ ZORA SOKTU

81. dakikada yaşananlar Başakşehir için talihsizdi; Operi, hakeme itirazdan dolayı iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu durum, takımının 10 kişi kalmasına sebep oldu.

SKOR RUMEN EKİBİ LEHİNE GELDİ

Aynı dakikada Universitatea Craiova, Nsiba’nın attığı golle durumu 3-1 yaptı. Mücadelede başka gol olmazken, Universitatea Craiova 3-1 galip geldi. Böylece, Başakşehir, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında, toplamda 5-2’lik skorla Avrupa serüvenini noktaladı.