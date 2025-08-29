Başakşehir, Universitatea Craiova’ya elendi

AVEA MAÇIN HEYECANI

UEFA Konferans Ligi’nin play-off turunda rövanş maçları büyük bir heyecanla gerçekleşti. Universitatea Craiova’nın teknik direktörü Mirel Radoi ile Başakşehir’in teknik direktörü Çağdaş Atan’ın takımları, Almanya’dan hakem Daniel Schlager yönetiminde karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Romanya’nın Complex Sportiv Craiova stadyumunda yapıldı. İlk maçta 2-1 mağlup olan Başakşehir, bu rövanşta deplasmanda 3-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

BAŞAKŞEHİR İLK GOLÜ ATTI

Müsabakaya hızlı başlayan Başakşehir, 7. dakikada Selke’nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ancak Universitatea Craiova’da, daha önce Galatasaray ve Konyaspor forması giymiş olan Alexandru Cicaldau, 9. dakikada yaptığı gol ile eşitliği sağladı.

RUMEN EKİBİ GÜÇLENİYOR

İlk yarının ortalarında, 27. dakikada Ştefan Baiaram, Universitatea Craiova’yı 2-1 öne geçirdi ve ilk 45 dakika bu skorla sona erdi.

Maçın ilerleyen dakikalarında, 81. dakikada Başakşehir’de Operi, hakemle girdiği tartışma nedeniyle peş peşe iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikada, Universitatea Craiova, Nsiba’nın kaydettiği golle skoru 3-1’e çıkararak farkı ikiye yükseltti.

AVRUPA SERÜVENİ NOKTALANDI

Karşılaşmada başka gol olmayınca, Universitatea Craiova maçı 3-1 kazanarak Başakşehir’i eledi. İlk maçta 2-1 kaybeden temsilcimiz, rövanşta yapılan bu maçla birlikte toplamda 5-2’lik skorla Avrupa serüvenine veda etti.