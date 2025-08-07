Başakşehir, Viking’i 3-1 yendi

UEFA KONFERANS LİGİ HEYECANI SÜRÜYOR

UEFA Konferans Ligi’nin 3. eleme turundaki ilk maçlar büyük bir heyecanla devam ediyor. Norveç temsilcisi Viking’in çalıştırıcısı Morten Jensen ile Çağdaş Atan’ın yönetimindeki Başakşehir, Portekizli hakem Miguel Nogueira’nın yönettiği karşılaşmada Lyse Arena’da karşılaştı. Başakşehir, 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 3-1’lik skorla yenmeyi başardı.

VIKING MAÇA HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte, 2. dakikada Viking öne geçti. Duarte’nin uzaklaştırmaya çabaladığı top, Sander Svendsen’e çarparak ağlarla buluştu. Bu hızlı golle Viking, maça 1-0 önde başladı. Ayrıca, maç öncesinde rahatsızlığı bulunan Yusuf Sarı, 17. dakikada yerini Deniz Türüç’e bıraktı ve ilk yarıda başka gol olmadı. Viking, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

BUNALIMDAN ÇIKILDI

Başakşehir, ikinci yarıda oyuna yaptığı değişikliklerle etkisini artırdı. 59. dakikada oyuna giren Davie Selke ve Eldor Shomurodov, takımın atak gücünü artırdı. Deniz Türüç, 60. dakikada ceza sahası dışından yaptığı mükemmel vuruşla skoru eşitledi. Takım kaptanı Ömer Ali Şahiner ise 78. dakikada sakatlığından dolayı oyundan çıkmak zorunda kaldı, Umut Güneş onun yerini aldı.

BAŞAKŞEHİR GERİ DÖNÜŞÜ PERÇİNLER

Başakşehir, 79. dakikada Christopher Operi’nin ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. Maçın sonlarına doğru, sonradan oyuna giren Davie Selke, 90+4’te Viking defansının arkasına sarkarak durumu 3-1’e getirdi ve karşılaşmanın sonucunu belirledi.

RÖVANŞ MAÇI İSTANBUL’DA OYNANACAK

Karşılaşma sonucunda Başakşehir, Viking’e karşı 3-1 galip geldi. Turun rövanş maçı, 13 Ağustos Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşecek. Başakşehir, Viking’i geçmesi durumunda play-off aşamasında Romanya’nın Universitatea Craiova veya Slovakya’nın Spartak Trnava ile karşılaşacak. Play-off turunun ilk maçları 21 Ağustos’ta, rövanşları ise 28 Ağustos’ta oynanacak.