“Başakşehir, Viking ile 1-1 berabere”

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking ile oynadığı rövanş maçında 1-1 berabere kaldı ve ilk maçta aldığı 3-1’lik avantajla play-off turuna yükseldi. Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda gerçekleşti. Turuncu-lacivertli takım, ilk 20 dakikada savunma arkasına attığı toplarla rakip üzerinde baskı kurmaya çalıştı fakat gol bulamadı. 34. dakikada Onur Bulut’un kendi kalesine attığı golle öne geçen Viking, Başakşehir’in baskısına karşı koymaya çalıştı. Ancak 40. dakikada yeni transfer Davie Selke’nin attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Başakşehir, rakibine gol şansı tanımadı ve mücadele 1-1 tamamlandı.

başakşehir, rakibini bekliyor

Play-off turunda Başakşehir, Slovakya’nın Spartak Trnava takımı ile Romanya’nın Universitatea Craiova takımı arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

davie selke’den avrupa’da dalya

Davie Selke, Başakşehir’in Avrupa’daki 100. golünü atan oyuncu olarak kayıtlara geçti. Selke, bu eşleşmenin ilk maçında da gol atmıştı. Bu gol, turuncu-lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki gol sayısını 100’e çıkaran önemli bir an oldu.

Maçın detayları şu şekildeydi: Başakşehir: 1 – Viking: 1, Stat: Başakşehir Fatih Terim, Hakemler: Milos Milanovic, Milan Pasajlic, Marko Djuricic (Sırbistan).

İstanbul Başakşehir kadrosunda; Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. 88 Ebosele), Crespo (Dk. 89 Hamza Güreler), Ömer Beyaz (Dk. 65 Umut Güneş), Shomurodov (Dk. 83 Yusuf Sarı) ve Selke (Dk. 66 Da Costa) yer aldı. Viking kadrosu ise; Klaesson, Heggheim (Dk. 44 Herman Haugen), Falchener (Dk. 78 D’Agostino), Roseth, Bjorshol (Dk. 68 Kristoffer Haugen), Bell, Baertelsen, Askildsen (Dk. 68 Kvia-Egeskog), Svendsen (Dk. 68 Christiansen), Tripic ve Berisha’dan oluşuyordu.

Goller: Dk. 34 Onur Bulut (Kendi kalesine) (Viking), Dk. 40 Selke (Başakşehir). Sarı kartlar: Dk. 53 Muhammed Şengezer, Dk. 53 Ömer Beyaz, Dk. 57 Crespo, Dk. 61 Ba, Dk. 64 Deniz Türüç (İstanbul Başakşehir), Dk. 65 Askildsen, Dk. 72 Falchener, Dk. 85 Baertelsen (Viking).