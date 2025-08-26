“Başaramayacaklar, Terörsüz Türkiye mesajı.”

BAŞKAN ERDOĞAN’DAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı’nda gerçekleştirilen kutlama etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Milletimizin fertleri arasına örülen fitne duvarlarını tamamen yıkmak için başlattığımız ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde, hamdolsun, kısa sürede önemli mesafe katettik” dedi.

ÇALIŞMALARIMIZ KUVVETLİ BİR İRADEYLE SÜRÜYOR

Sürecin engellenmeye çalışıldığına da değinen Erdoğan, “Kandan ve çatışmadan beslenen çevrelerin süreci kundaklama çabalarına rağmen, tüm kurumlarımız çalışmalarını birlikten ve sonsuz kardeşliğe hedefiyle, adeta bir kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

ENGELLER ARTACAK, AMA BAŞARAMAYACAKLAR

Cumhurbaşkanı, terörle mücadelede yaşanabilecek zorluklara da dikkat çekti ve “Türkiye terör meselesini tamamen çözme yönünde yol aldıkça, saldırı, sabotaj ve tuzaklar artacaktır. Bunu kimi zaman yalan ve dezenformasyonla, kimi zaman korku yayarak, kimi zaman da sureti haktan görünerek yapacaklar. Ama bu sefer başaramayacaklar” şeklinde konuştu.

BİRLİK VE KARDEŞLİK VURGUSU

Birlik ve kardeşlik mesajı veren Erdoğan, “Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak; kardeşlik ve komşuluk hukukunu gözetenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar ise elinde sonunda kaybedecek” diyerek sürece destek verilmesi çağrısında bulundu.

GİZLENEN DEĞERLERİMİZ VE GAZİLERİMİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında, “Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle sevgiyle selamlıyorum… Bugün de sizlerle birlikte o müstesna zaferin 954. yıl dönümünde Malazgirt’teyiz” sözleri ön plana çıktı. Ayrıca, Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimizin mücadelesine destek mesajı da verildi.

ECEVİT’İ YAZAN RUH VE UNIYET

Erdoğan, Malazgirt zaferinin ve o zaferin kahramanlarının önemini vurgulayarak, Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bugünde güçlü bir irade ile istikbale yürüdüğünü belirtti.

TEK BİR AİLEYİZ

“Biz hepimiz, 86 milyon olarak, tarihin, kültürün, ortak medeniyetimizin ve inançlarımızın bir araya getirdiği büyük bir aileyiz” diyen Erdoğan, “Bu ülke bizim. Hepimizin” ifadelerini kullanarak şirketin birlik ve beraberliğini pekiştiren bir mesaj verdi.

SURİYE VE İRAK’TAN SELAM VAR

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin tarihsel rolünü vurgulayarak, “Sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimizin başı dara düştüğünde sığınacağı en güvenli liman Türkiye’dir. Yarın da zulme uğrayanların eman yurdu yine Türkiye ve Türk milleti olacaktır” dedi.