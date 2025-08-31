Başbakan Ve Bazı Bakanlar Şehit Oldu!

İSRAİL’İN YEMEN’E DÜZENLEDİĞİ SALDIRI

İsrail, 28 Ağustos tarihinde Yemen’in başkenti Sana’ya bir saldırı gerçekleştirdi. Husilere bağlı Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan duyuruda, “Değişim ve İnşa Hükümeti’nin lideri Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi, beraberindeki bazı bakanlarla birlikte geçtiğimiz perşembe günü şehit olmuştur” şeklinde ifadeler yer aldı. Açıklamalara göre, İsrail saldırısında Başbakan Rehavi ve bakanlar, yıllık faaliyetlerinin değerlendirildiği rutin toplantı sırasında hedef alındı. Saldırıda toplantıda bulunan bazı kişilerin ise orta ve ağır yaralı olarak kurtulduğu ve tedavilerinin hâlâ sürdüğü bildirildi. Ayrıca, Husiler Gazze’ye destek vermeye devam edeceklerini belirtirken, silahlı kuvvetlerin gücünü artırma yönünde çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

INTIKAM SÖZLERİ VE TEHDİTLER

Husilere ait el-Mesire televizyonu, Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat’ın saldırıya ilişkin konuşmasını yayınladı. Meşat, hayatını kaybeden Başbakan Rehavi ve diğer bakanlar için Yemen halkına başsağlığı diledi. Ölenler için intikam sözü veren Meşat, düşmanın gerçekleştirdiği saldırının sadece bir şanstan ibaret olduğunu ifade etti. “İntikamımız uzun sürmeyecek. Kirli ve hain hükümetinizin eylemleri karşısında sizi karanlık günler bekliyor” şeklinde tehditte bulundu. Ayrıca Meşat, Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin ülkelerine dönmeleri için hâlâ iyi bir fırsat olduğuna dikkat çekti ve Yemen’deki şirketlerin de vakit geçirmeden ayrılmaları gerektiğini belirtti. Meydan okumalara karşılık verme konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.