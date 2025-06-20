Başiskele Belediyesi’nde Soruşturma Başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başiskele Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde görevli 5 kişi hakkında, şantiye şefi olarak yapı kullanma izin belgelerine mevzuat dışında imza attıkları ve bu işlemlerle usulsüz gelir elde ettikleri gerekçesiyle geçtiğimiz hafta bir soruşturma başlattı. Soruşturma sürecinde, 5 kişi başkanlık makamının talimatıyla görevden uzaklaştırıldı. Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İmar ve şehircilik müdürlüğümüz ile yapı kontrol müdürlüğümüzde görevli 5 personel hakkında, görevlerini suiistimal ettikleri gerekçesiyle işlem başlatılmıştır. İlgili personeller başkanlık makamının talimatıyla işten uzaklaştırılmış, haklarında teftiş işlemleri başlamıştır. Hali hazırda belediye yetkileri çerçevesinde tüm yaptırımlar uygulanmış olup belediyemiz hukuki süreci taraf olarak takip etmektedir. Güzel işlerimize gölge düşürme ihtimali olan bu ve benzeri hiçbir girişime, bugüne kadar müsamahamız olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır” ifadesine yer verildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ

Soruşturma sürecinin detaylarına ilişkin açıklamada da şu bilgilere yer verildi; “10 Haziran tarihinde yapı kontrol müdürü ile imar ve şehircilik müdürü, müdürlüklerince yürütülen yapı kullanma izin belgesi işlemlerinde bahsedilen personellerin şantiye şefi olarak mevzuat dışında imza attığını tespit etti. Bu durum, başkanlık makamına bildirildi. Aynı gün başkanlık makamınca konu ile ilgili inceleme ve araştırma yapılması için onay verildi ve Teftiş Kurulu Müdürü bu konudaki görevle görevlendirildi. 11 Haziran tarihinde başkanlık makamı, tespitleri valiliğe bildirdi ve valilikten müfettiş görevlendirilmesi talep etti. Ayrıca aynı gün bahsi geçen personellerin belediyedeki yetkilerinin kaldırılması ve görevlerinin durdurulmasına dair yazılar yazıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne ilgili personellerin görevlerine dair kullandıkları sistemlerdeki tüm yetkilerinin kaldırılması için yazılar gönderildi. 16 Haziran’da konu, İşçi Disiplin Kurulu’na bildirildi ve başkanlık talimatıyla teftiş ve disiplin kurulu işlemleri tamamlanıncaya kadar 5 personel görevlerinden uzaklaştırıldı. Başiskele Belediyesi Başkanlık Makamı’nca başlatılan inceleme ve araştırma süreçleri, Kocaeli Valiliği’nce görevlendirilen müfettişler tarafından yürütülmektedir. Müfettiş raporlarını takiben hukuki işlemler devam edecek.”