Başkalarının Hayatına Bağlı Kalma

KENDİNE GÜVENMEK ÖNEMLİDİR

Belki bunun farkındasın ve ona bağımlı olmayı isteyerek karakterine, kişiliğine ve bilinçaltına yerleşmiş güdülerle yola devam ediyorsun. Farkında olduğunu düşünüyor musun? Hayatın gerçekten arzuladığın şekilde mi ilerliyor yoksa başkalarının belki de sana dayattığı bir yaşam mı sürüyorsun? Kendi sağlam kişiliğinle, iradenle sosyal ufkunu genişletmeyi, bilgi donanımını kuvvetlendirerek, merak ve sorgulayıcı düşünce yapısını geliştirerek kendini daha iyi hissettirecek bir yaşam tarzını istemiyor musun? Başkalarının senin için uygun gördüğü hayatı yaşamak nasıl bir deneyim olabilir? Çocukluk ve büyüme döneminde tüm kararları ailen mi aldı, sürekli “senin iyiliğini düşünüyorum” diyerek? Görünüşe göre yaşamakta olduğun hayattan memnun değilsin. İçin içini kemiriyor, nedenlerini düşünüyorsun ama bir çözüm bulamıyorsun, değil mi? Tekrar düşünmeye ne dersin? Belki derinlerde bir şeyler eksiktir.

BAŞKALARININ BEKLENTİLERİNDEN KAÇINMAK

Zamanla senden beklentiler artıyor. Herkesi memnun etmeye çalışırken kendin bile kimseyi memnun edemiyorsun. Unutma, beklentiler çoğu zaman yanılsama. Bu nedenle pek çok insan istediği hayatı yaşayamaz ve başkalarının senin hayatını tanımlamasına izin verdiğinde onların senin için bir reçete yazma istekleri ortaya çıkabiliyor. Eşler arasında kültürel, finansal ve kişilik farklılıkları, özellikle kadın eşinin kocasıyla daha bilgili, donanımlı veya sosyal bir yaşam sürüyor olması durumunda, kocanın bu durumu sorgulayıp eşini yalnız bırakmamak adına sık sık araması söz konusu olabiliyor. Bu şekilde yaşamaya devam etmek, insanı ne kadar mutlu edebilir ki? Sürekli bir arada olmak ve takip edilmek, kişiyi yorar, sosyallikten bile uzaklaştırabilir.

KENDİ HAYATINI YAŞAMA ÖZGÜRLÜĞÜ

İnsan hayatında öncelikle kendine güvenmeli ve bireysel kararlarını önemsemelidir. Çünkü kendimizi en iyi tanıyan yine biziz. Eğer kendimizi başkalarının gölgesinde bırakmaya devam edersek, önce kendimize yabancılaşırız. Başkalarından beklentilerini azaltmak, insanların yaşamanı nasıl etkileyeceğini dikte etmesini engellemenin ilk adımını teşkil ediyor. Kimsenin sana borçlu olmadığını anladığında, başkalarının da seni yükümlü tutmalarını beklemeyi bırakmış olursun. Kendi hayatını, hayallerini yaşamak ve özgürce hareket etmek ne kadar güzel bir duygu! “Herkes beni sevsin” diyerek yaşamak yerine, başkaları ne derse desin kendine güvenerek, sevgi dolu ve saygılı bir şekilde yaşamak oldukça güzel.

İÇTEN BİR SEVGİ ŞİİRİ

Bir sevgi şiiri ile bu yazıyı sonlandıralım:

Lavinia, sana gitme demeyeceğim.

Üşüyorsun, ceketimi al.

Günün en güzel saatleri bunlar.

Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim.

Gene de sen bilirsin.

Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim,

İncinirsin. Sana gitme demeyeceğim,

Ama gitme, Lavinia.

Adını gizleyeceğim,

Sen de bilme, Lavinia.

ÖZDEMİR ASAF

19 Ağustos 2024

Heybeliada