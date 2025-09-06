Başkan Dursun Özbek Kararını Verdi

Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan gelen teklif sonrasında idmanlara katılmayan ve transfer olmak isteyen Barış Alper Yılmaz ile ilgili son kararı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek verdi. Sabah’ta yayınlanan habere göre, Özbek’in milli futbolcuyu affettiği belirtiliyor. Dursun Özbek, Yılmaz’a maddi ya da manevi herhangi bir ceza vermeyecek. Ayrıca, Galatasaray taraftar gruplarının da oyuncuya destek olacağı ifade ediliyor. Takım, 100 milyon TL garanti ücreti olan Barış Alper’in sözleşmesine yaklaşık 30-40 milyon TL seviyesinde bir performans bonusu eklemeyi planlıyor. İspanya maçında cezalı duruma düşmesi nedeniyle Yılmaz’ın morali oldukça bozuldu.

TAKIMA DÖNÜYOR Okan Buruk’un, Yılmaz’a tekrar forma vermek için hazırlandığı öğrenildi. Yılmaz’ın Galatasaray’ın Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmada kadroya alınması ve Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt ile oynanacak maçta sahada olması bekleniyor.

PERFORMANSI 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’a 2021 yazında Ankara Keçiörengücü’nden 2 milyon 100 bin euro karşılığında transfer olmuştu. Şu ana kadar sarı-kırmızılı formayla 158 maça çıkan Yılmaz, bu süreçte 28 gol ve 22 asistlik bir performans sergiledi.