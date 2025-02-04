Başkan Halisdemir’den ihbar edene 50 Bin TL

İHBARLARA ÖDÜL VERİLECEK

Niğde’nin Çukurkuyu beldesinin Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir, kamu malına zarar verenleri ihbar edenlere 50 bin TL ödül verileceğini duyurdu. Çukurkuyu’da yer alan çöp konteynerine zarar verenlerle ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Halisdemir, kamu malına zarar verenlere sert bir dille tepki gösterdi.

VATANDAŞA HİZMET AMACI

Başkan Halisdemir, kamu malını zarar gören herkesin sorunun çözülmesine katkıda bulunacağına dikkat çekti. “Vatandaşın hizmetine sunulan kamu mallarını magandalıkla bu hale getirenler vatan hainidir” diyen Halisdemir, devlete ait her şeyin, ülkede yaşayan herkesin ortak değeri olduğunu vurguladı. Düşmanın bile yapmayacağı kötülüğü yapan bu kişi veya kişileri ihbar edenlere 50 bin TL ödül verileceğini açıkladı.