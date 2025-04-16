“Başkan Kurtulmuş’tan Can Atalay Tepkisi”

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’tan önemli bir açıklama geldi. Can Atalay kararına ilişkin çıkan tartışmaya tepki gösteren Kurtulmuş, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımda “İçtüzük’ten kaynaklanan yetkimi kullanacağım” ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, “TBMM Başkanvekili, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay hakkında vermiş olduğu kararın hüküm kısmını okutmuştur” dedi.

GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

16 Nisan 2025 tarihli Genel Kurul’un 77’nci Birleşimi öncesi yapılan Danışma Kurulu Toplantısı’nda, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nedeniyle yapılan görüşmelerde, Genel Kurul’da yalnızca grup başkanvekillerinin geçmiş olsun dileklerinde bulunmasına ve akabinde Genel Kurul’un çalışmalara devam etmemesine karar verildi. Ayrıca, 17 Nisan 2025 tarihinde Genel Kurul’un toplanmaması yönünde tüm siyasi parti gruplarının oy birliğiyle Danışma Kurulu önerisi imzalandı. Genel Kurul’da, siyasi partilerin temsilcileri Önder için geçmiş olsun dileklerini iletti. Ancak, bu ortak iradeye rağmen, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Anayasa’ya, İçtüzük’e ve teamüllere aykırı bir şekilde, Kâtip Üye Sibel Suiçmez’e Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay hakkında vermiş olduğu kararın hüküm kısmını okuttu.

KARARA TEPKİ GÖSTERİLDİ

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın kararının Anayasa’ya, İçtüzük’e ve teamüllere karşı olduğunu belirten Kurtulmuş, bu durumun yetki aşımı ve hukuken yok hükmünde bir tutum olduğunu ifade etti. Genel Kurul’da Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun mesajlarının paylaşıldığı bir ortamda, yasa dışı bir uygulamanın gerçekleşmesi, TBMM’nin hukuki olarak maruz kaldığı bir sıkıntı olarak değerlendirildi. Bu tutum, aynı zamanda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e saygısızlık olarak nitelendirildi. İçtüzük’ün 15’inci maddesi gereği, TBMM Başkanvekilleri Genel Kurul birleşimlerini TBMM Başkanı adına yönetmektedir. Başkanvekillerinin hangi birleşim ve oturumları yöneteceği, gündemin “Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları” kısmında belirtilir ve gündeme girecek işleri TBMM Başkanı belirler.

KURTULMUŞ’TAN YETKİ KULLANIMI AÇIKLAMASI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’in saygınlığını korumak adına, hukuken yok hükmündeki bu tutumlarıyla görevlerini kötüye kullanan TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve Kâtip Üye Sibel Suiçmez’i kınadığını belirtti. Kurtulmuş, Anayasa ve İçtüzük’ten kaynaklanan yetkilerini kullanacağını vurguladı.