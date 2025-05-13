Dünya

Başkan Trump, Şara ile buluşacak

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TRUMP ORTA DOĞU’DA DİPLOMATİK ZİYARETLERE BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’daki diplomatik gezilerine başladı. Bu kapsamda ilk adresi Suudi Arabistan oldu. Riyad’daki Yemame Sarayı’nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelen Trump’ın, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşüp görüşmeyeceği merak ediliyordu.

GÖRÜŞMENİN TARİHİ BELİRLENDİ

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Başkan Trump yarın Şara’ya ‘merhaba’ diyecek” ifadelerine yer verildi. Bu durum, bölgedeki ilişkiler açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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