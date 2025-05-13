Dünya

Başkan Trump, Şara’yla Görüşecek

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TRUMP’IN ORTA DOĞU ZİYARETİ

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’da diplomatik ziyaretlerine başladı. Bu süreçteki ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Başkent Riyad’da bulunan Yemame Sarayı’nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile bir araya gelip gelemeyeceği ise merak konusu oldu.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamalara göre, “Başkan Trump yarın Şara’ya ‘merhaba’ diyecek.” Bu bilgiden sonra Suriye ile olan ilişkilerin seyrinin nasıl şekilleneceği konusunda yorumlar yapılmaya başlandı.

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