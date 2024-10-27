Başkarcı Dağı’ndaki Yangınla Mücadele Devam Ediyor

ORMAN YANGINI ÇIKTI VE KISA SÜREDE YAYILDI

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, Başkarcı Dağı Künarlar mevkisinde 24 Ekim’de saat 15.00 sıralarında yangın meydana geldi. Yangın, kısa sürede yayılarak büyük bir tehlike oluşturdu. Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. İlk müdahale için yangının başladığı gün hava araçları kullanıldı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

İlk gün yangına 2 uçak ve 1 helikopterle havadan müdahale gerçekleştirildi. Bölgenin sarp ve dik yapısı, ekiplerin karadan müdahalesini zorlaştırdı. Önceki gün ile dünde alevlere havadan ve karadan müdahale devam etti. Havanın kararmasıyla birlikte hava müdahalesine geçici olarak son verildi. Bugün sabah saatlerinden itibaren helikopterler tekrar müdahale etmek üzere havalandı.

EĞİTİMLİ EKİPLER VE GÖNÜLLÜLER MÜDAHALEDE BULUNUYOR

Toplamda 6 helikopter, 25 arasöz, 8 iş makinesi ve 12 ilk müdahale aracıyla birlikte 715 personel, hem havadan hem karadan yangınla mücadele ediyor. Ayrıca, sivil toplum kuruluşu üyesi yaklaşık 600 gönüllü de alevlerle mücadelede ekiplerle birlikte yer alıyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar hızla devam ediyor.