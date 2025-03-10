Başkasının Kimliğiyle Tedavi Girişimi Yakalandı

İNEGÖL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başkasına ait kimlikle tedavi olmaya çalışan 2 kişi hakkında gelen ihbar üzerine anında adım attı. Polis, Orhaniye Mahallesi’nde bulunan Göçmen Sağlığı Merkezi’ne gelen ve sahte kimlik kullanan bulaşıcı tüberküloz hastalığı taşıyan bu kişileri yakaladı.

ŞÜPHELİLER AMBULANSA ALINDI

Ekipler, koruyucu maskeler takarak 2 şüpheliyi ambulansa aldı. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bu kişiler, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Verem Savaş Dispanseri’ne sevk edildi.