Başkomiser Eşini Ve Jandarmayı Vurdu

Olay, öğle vakitlerinde Elazığ’ın Çaydaçıra Mahallesi’nde bulunan Elisa Park Konutları’nda gerçekleşti. Evine dönen Başkomiser Metin K., evde eşiyle birlikte jandarma personeli Orhan Ö. ile karşılaşınca tartışma baş gösterdi. Tartışma esnasında Metin K., belindeki tabancayı çıkartarak Orhan Ö.’ye ateş açtı. Kurşunların Orhan Ö.’ye isabet etmesi sonucu, Orhan Ö. hemen yere düştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay mahalline yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde Orhan Ö.’nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Orhan Ö.’nün cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna sevk edildi. Metin K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“Tuzaklara Düşmeyeceğiz, Devam Edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 300 bin afet konutunun açılışında, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle tuzaklara karşı dikkatli olunacağına dair mesajlar verdi.
Ankara’da Dolu Yağışı Etkili Oldu

Ankara'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı, vatandaşlar ile sürücüler için sıkıntılı anlar yaşattı; caddeler suyla dolarken, bazı yollar adeta göle dönüştü.

