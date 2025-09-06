Başkomiser, Jandarmayı Eşinde Vurdu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Öğle saatlerinde Elazığ’ın Çaydaçıra Mahallesi’nde bulunan Elisa Park Konutları’nda bir olay meydana geldi. Başkomiser Metin K., evine döndüğünde eşi ve jandarma personeli Orhan Ö.’yü gördü ve aralarında bir tartışma başladı.

TARTIŞMA VE ATEŞ AÇMA

Tartışmanın büyümesi üzerine Metin K., belinde taşıdığı tabancayla Orhan Ö.’ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Orhan Ö., yere yığılırken, durumun aciliyeti nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDEKİ GELİŞMELER

Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde Orhan Ö.’nün hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi. Olay sonrasında Orhan Ö.’nün cenazesi, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Başkomiser Metin K. gözaltına alınıp, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.