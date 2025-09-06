Başkomiser Metin K. Jandarmayı Vurdu

Gündem

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, öğle saatlerinde Elazığ’ın Çaydaçıra Mahallesi’nde bulunan Elisa Park Konutları’nda meydana geliyor. Başkomiser Metin K., evine geldiğinde içeride eşi ve jandarma personeli Orhan Ö.’yü görünce aralarında bir tartışma çıkıyor.

TARTIŞMA VE ATEŞ AÇMA ANI

Tartışma sırasında Metin K., belindeki tabancasıyla Orhan Ö.’ye ateş ediyor. Kurşunların isabet etmesiyle Orhan Ö. yere yığılıyor. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirilmiş oluyor.

Sağlık ekiplerinin incelemeleri neticesinde Orhan Ö.’nün hayatını kaybettiği belirleniyor. Cenazesi otopsi yapılması için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürülüyor.

GÖZALTINA ALMA VE SORUŞTURMA

Metin K. olay sonrası gözaltına alınıyor ve olaya dair bir soruşturma başlatılmış oluyor.

