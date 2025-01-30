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Başpehlivan Hakkı Aygün Cinayeti Davasında Karar

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Olayın Gerçekleştiği Yer ve Tarih

Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Cebesoy Caddesi’nde, 1 Eylül 2020’de saat 03.00 sıralarında bir olay meydana geldi. Eski yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Akgün’ün aracı, Umut Can Ferah tarafından durduruldu. Ferah, kendisine ait tabancayla Akgün’ün göğsüne ateş etti. Olayın ardından, görgü tanıklarının ihbarı üzerine sevk edilen ambulans, Hakkı Aygün’ü hastaneye kaldırdı; fakat Aygün kurtarılamadı.

Umut Can Ferah’ın Teslim Olması

Olayın ardından, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelen Umut Can Ferah, suç aleti tabancasıyla birlikte teslim oldu. Yapılan yargılama sonrasında Ferah, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Cinayet Soruşturması ve Yağışan Gözaltılar

Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte polis, cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Yavuz Tayfur ve yanındakilerinin izini sürdü. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda Yavuz Tayfur ile birlikte 12 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlendi. Yavuz Tayfur, kardeşi Yakup Tayfur ile Berkan Yarız, ‘Kasten öldürme’ ve ‘Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek’ suçlarından tutuklandı. Ayrıca, Yavuz Tayfur’ın 2018 yılındaki bir silahlı saldırıda Hakkı Aygün’ü hedef aldığı, bu saldırıda Aygün ile yağlı güreş sporcusu Mehmet Ali Avcı’nın da yaralandığı öğrenildi. Yavuz Tayfur, önceki tutukluluğundan sadece bir ay sonra tahliye olmuştu.

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