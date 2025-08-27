“Başpiskopos Hayatı Tehdit Altında”

MISIR’DA GERGİN GÜNLER

Mısır’ın Sina Yarımadası Başpiskoposu Damianos, yayınladığı video mesajında, hayatının tehlike altında olduğunu ifade ediyor ve Mısır ile Yunanistan hükümetlerine “onu olası tehlikelerden korumaları” için çağrıda bulunuyor. Bu açıklama, geçtiğimiz gün muhalif rahiplerin kapıların önünde bekleyerek tekrar içeri girmeye çalıştıkları Saint Catherine Manastırı’nda yaşanan gerginlik sırasında yapıldı.

KİMLER İSYAN EDİYOR?

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Başpiskopos Damianos manastırın içinde bulunduğu sırada, muhalefetteki rahiplerin zorla içeri girmeye çalıştıkları aktarıldı. İsyancı rahipler, Damianos’un hayatına yönelik tehditler savurdu ve olası yasal süreçlerin başlayabileceği sinyalini verdi. Son saatlerde birçok yardım çağrısına rağmen, Mısırlı polis yetkilileri manastırın etrafında konuşlanmış olmalarına rağmen hala müdahale etmedi.

MUHALİFLER MANASTIRIN ÖNÜNDE BEKLİYOR

Kaynaklar, isyancıların manastıra girmesine izin verilmesi yönünde önerilerin de ortaya atıldığını belirtiyor. Damianos’un karşıtları, manastırın dışında dünden beri bekleyerek, kargaşa ve gerginliği artırıyor. Başpiskopos, önceki gün manastırı ziyaret etmiş ve burada muhaliflerin inatçı tutumları ile yeniden karşılaşmıştı. Diğer rahipler, isyancıları uzak tutmayı başarırken, manastırdaki karışıklık devam ediyor.