Başsavcılık Alican Uludağ Hakkında Soruşturma Başlattı

bassavcilik-alican-uludag-hakkinda-sorusturma-baslatti

Başsavcılıktan Açıklama: İddialar Gerçeği Yansıtmıyor

Başsavcılık, A.U. isimli birey tarafından yapılan “infaz sistemimiz suçlulara cesaret veriyor” şeklindeki paylaşımda, Berk Akand’ın tahliye edildiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Açıklamada, Akand’ın cezasının kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilirken, 5 Haziran 2025 itibarıyla mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna aktarılmasının ardından, açık cezaevi izni sırasında gerçekleştirdiği paylaşım dolayısıyla disiplin işlemlerine tabi tutulduğu ve yeniden kapalı cezaevine sevk edildiği vurgulandı.

Berk Akand’ın Durumu: Tahliye Söz Konusu Değil

Başsavcılık, “Daha açık bir deyişle Berk Akand adlı hükümlünün tahliyesi söz konusu olmamış, aksine infazı aralıksız olarak devam etmiştir” ifadelerine yer vererek, Akand’ın cezaevindeki durumunun netliğini sağladı. Açıklamada ayrıca, Şule Çet’in 29 Mayıs 2018’deki ölümüne ilişkin görülen davada Berk Akand’ın “kasten öldürmeye yardım etmek” suçundan 12 yıl 6 ay, “cinsel saldırıya yardım etmek” suçundan 5 yıl ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası aldığı ve bu hükümlerin istinaf ve Yargıtay incelemeleri sonucunda kesinleştiği bilgisi paylaşıldı.

Yanıltıcı Bilgi Yayma Soruşturması

Başsavcılık, sosyal medya paylaşımının kamuoyunda geniş yankı bulduğunu ve gerçek dışı olduğu tespit edilen haber içeriği sebebiyle Alican Uludağ adına “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bursa’daki Orman Yangınlarının Ardından Yeniden Yeşillendirme

Mudanya'daki 2015 ve 2018 orman yangınlarında zarar gören alanlar, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarla yeniden ağaçlandırılıyor ve doğanın tekrar yeşermesi sağlanıyor.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Gündem

Diyarbakır’da Çapraz Böbrek Nakli Başarıyla Gerçekleşti

Diyarbakır'da, kan uyuşmazlığı nedeniyle aile içinden böbrek nakli yapılamayan iki hastanın eşleri, çapraz böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.
Gündem

Bayraklı’da Şantiyede Yangın Çıktı

Bayraklı'da bir inşaat sahasında çıkan yangın, konteynerler ve çevre ağaçları etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri, alevlerle mücadele ediyor.
Gündem

Hakkari’de Pikap Uçurumdan Zap Suyu’na Düştü

Hakkari'de, uçurumdan Zap Suyu'na düşen pikapta yaralanan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Olayda durumu ağır olan yaralıların tedavisi sürüyordu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.