Başsavcılık Alican Uludağ Hakkında Soruşturma Başlattı

Başsavcılıktan Açıklama: İddialar Gerçeği Yansıtmıyor

Başsavcılık, A.U. isimli birey tarafından yapılan “infaz sistemimiz suçlulara cesaret veriyor” şeklindeki paylaşımda, Berk Akand’ın tahliye edildiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Açıklamada, Akand’ın cezasının kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilirken, 5 Haziran 2025 itibarıyla mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna aktarılmasının ardından, açık cezaevi izni sırasında gerçekleştirdiği paylaşım dolayısıyla disiplin işlemlerine tabi tutulduğu ve yeniden kapalı cezaevine sevk edildiği vurgulandı.

Berk Akand’ın Durumu: Tahliye Söz Konusu Değil

Başsavcılık, “Daha açık bir deyişle Berk Akand adlı hükümlünün tahliyesi söz konusu olmamış, aksine infazı aralıksız olarak devam etmiştir” ifadelerine yer vererek, Akand’ın cezaevindeki durumunun netliğini sağladı. Açıklamada ayrıca, Şule Çet’in 29 Mayıs 2018’deki ölümüne ilişkin görülen davada Berk Akand’ın “kasten öldürmeye yardım etmek” suçundan 12 yıl 6 ay, “cinsel saldırıya yardım etmek” suçundan 5 yıl ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası aldığı ve bu hükümlerin istinaf ve Yargıtay incelemeleri sonucunda kesinleştiği bilgisi paylaşıldı.

Yanıltıcı Bilgi Yayma Soruşturması

Başsavcılık, sosyal medya paylaşımının kamuoyunda geniş yankı bulduğunu ve gerçek dışı olduğu tespit edilen haber içeriği sebebiyle Alican Uludağ adına “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.