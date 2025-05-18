Başvurular 20 Mayıs 2025’te Başlıyor!

BELEDİYELERİN MEMUR ALIM DETAYLARI

En az 55 KPSS puanı ile gerçekleştirilecek 308 kişilik memur alımına dair ilan detayları ve kontenjan dağılımları ilgili belediyeler tarafından paylaşıldı. “Peki, belediye Memur, Zabıta ve İtfaiye Eri alımları hangi illerde gerçekleşecek? Başvuru işlemleri nereye ve nasıl yapılacak? Alım yapacak belediyeler ve kontenjan detayları neler?” sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

KONTENJAN DAĞILIMLARI

Söz konusu 308 personel alımını gerçekleştirecek dört belediye ve bu belediyelere göre kontenjan dağılımları şöyle: Hatay Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ve Adaklı Belediyesi. Belirtilen belediyelerin personel alımı başvuruları 20 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak.

BAŞVURU SÜRECİ VE DETAYLARI

Adayların başvurularını, her bir belediyenin kendi belirlediği yöntemlerle ve talep ettiği belgelerle gerçekleştirmesi gerekiyor. Başvuru süreci, gerekli belgeler ve özel şartlar hakkında tüm detaylar ilgili belediyelerin resmi internet sitelerindeki ilanlarda yer alıyor.