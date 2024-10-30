Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLARI

Milli Eğitim Bakanlığı uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için başvuru koşullarını açıkladıktan sonra, eğitimciler başvuru takvimi hakkında bilgi edinmek istiyor. Özellikle 20 yıl deneyim şartını yerine getiren ve uzman öğretmenler arasında 10 yıl hizmet süresine ulaşan eğitimciler, başöğretmen unvanı almak için başvuru yapabiliyor. Eğitimciler, “Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman? Başvurular başladı mı, hangi tarihte?” gibi sorularla bu süreçteki detayları araştırıyor.

BAŞVURULARIN TARİHLERİ

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurularının başlaması, öğretmenler arasında büyük bir heyecan oluşturuyor. 18 Ekim 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu, bu unvanlar için başvuru yapacak eğitimciler için önemli süreçler ve koşullar getiriyor. Başvuru sürecine yönelik detayların, Milli Eğitim Bakanlığı’nın çıkaracağı yönetmelikle açıklanması bekleniyor.

KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, Milli Eğitim Akademisi hazırlıklarının tamamlanmasının ardından 2025 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Eğitimcilerin, bu tarihten sonra bu kanun doğrultusunda hareket edeceği ve başvuru için gereken süreçleri takip edeceği ifade ediliyor.