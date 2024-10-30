Batman’da Aile İçinde Cinnet Olayı

TRAJİK OLAY

Batman’da yaşanan trajik bir olay, Nesim Adım’ın kendi oğlu Ali Ensar ve eşi Tuba Adım’ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmesiyle gerçekleşti. Bu acı olay, Tilmerç Mahallesi’ndeki evlerinde meydana geldi.

SON GÖRÜNTÜ

Aileye ait sadece Nesim Adım’ın gece 02.00 sularında sosyal medya üzerinden paylaştığı, kendisinin, eşinin ve çocuklarının yer aldığı bir görüntü kaldı. Bu paylaşım, olayın ardından aile üyeleriyle ilgili son hatıra olarak ön plana çıkıyor. Haberin detayları gelmeye devam ediyor.