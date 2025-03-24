Batman’da Alabora Olan Bot: 1 Ölü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ŞAHISLAR

Batman Ilısu Baraj Gölü’nde balık tutmak amacıyla açılan botun içinde bulunan Mehmet Er ve İ.K., bilinmeyen bir nedenle alabora oldu. İ.K. yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı, ancak Mehmet Er boğularak hayatını kaybetti.

KURUMLAR HAREKETE GEÇTİ

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye dalgıç ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Mehmet Er’in cenazesi sudan çıkarıldı ve otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.